Пугачёва и Михалков выпили пиво на сцене в начале 2000-х

Заслуженная артистка России, певица Алла Пугачёва и знаменитый российский режиссёр Никита Михалков в начале 2000-х годов пили пиво прямо на сцене во время выступления Примадонны. Об этом пишет Lenta.ru в спецпроекте о поп-музыке.

В 2000 году Пугачёву позвали спеть на корпоративе в честь десятилетия одной из крупных российских пивоварен. Чтобы оживить выступление, Примадонна попросила друга Михалкова подняться к ней на сцену.

После того как режиссёр согласился, исполнительница предложила ему выпить с ней пива прямо во время выступления: Пугачёва театрально наслаждалась напитком, а вот Михалков поморщился и внимательно рассмотрел этикетку.

О, Никита! Сергеевич. Иди, иди, Никит. Смотри, у тебя задача такая. Ты сидишь, значит, пьёшь это пиво. Пивка нет, кстати? — спросила Пугачёва.

Затем она исполнила свой хит «Мадам Брошкина». Эта композиция вошла в 15-й студийный альбом «Речной трамвайчик».

Ранее сообщалось, что Пугачёва сыграла на рояле на вечеринке в честь дня рождения сына её подруги, светской львицы Алины Редель. Артистка исполнила композицию «Неудачное свидание» Александра Цфасмана.

На день рождения сына подруги Алла Борисовна пришла в компании мужа Максима Галкина, дочери Кристины Орбакайте и зятя Михаила Земцова.