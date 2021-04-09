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Шоу-бизнес

«Просто бомба»: Барановская без юбки взволновала поклонников

11:34, 11 апреля 2021
Юлия Барановская Юлия Барановская Фото: baranovskaya_tv/instagram.com

Многодетная мама и известная телеведущая Юлия Барановская устроила смелую фотосессию во время поездки на Байкал. Несколькими снимками она решила поделиться со своими подписчиками в Instagram.

На фото девушка предстала в песочном боди с длинными рукавами, демонстрируя голые стройные ноги в меховых сапогах. Сама Барановская при этом стоит на колене на льду озера.

Ещё одно фото телеведущая опубликовала в сторис. На нём она в том же боди, но уже сидит на корточках.

Поклонники восхитились видом Юлии Барановской без юбки. «Вау, я просто ослепла», «Шикарная фотография», «Просто бомба», «И Байкал супер, и сама супер», «Секси», «А взгляд-то какой», написали фанаты в комментариях.

Ранее новым образом удивила своих поклонников супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. 32-летняя жена артиста появилась в белом длинном пальто, белых ботфортах и с красивой укладкой, писал NEWS.ru.

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