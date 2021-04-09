«Просто бомба»: Барановская без юбки взволновала поклонников

Многодетная мама и известная телеведущая Юлия Барановская устроила смелую фотосессию во время поездки на Байкал. Несколькими снимками она
На фото девушка предстала в песочном боди с длинными рукавами, демонстрируя голые стройные ноги в меховых сапогах. Сама Барановская при этом стоит на колене на льду озера.
Ещё одно фото телеведущая опубликовала в сторис. На нём она в том же боди, но уже сидит на корточках.
Поклонники восхитились видом Юлии Барановской без юбки. «Вау, я просто ослепла», «Шикарная фотография», «Просто бомба», «И Байкал супер, и сама супер», «Секси», «А взгляд-то какой», написали фанаты в комментариях.
Ранее новым образом удивила своих поклонников супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. 32-летняя жена артиста появилась в белом длинном пальто, белых ботфортах и с красивой укладкой, писал NEWS.ru.