«Просто бомба»: Барановская без юбки взволновала поклонников

https://static.news.ru/photo/1bb0b5a8-9aa3-11eb-b4b2-96000091f725_660.jpg Юлия Барановская Фото: baranovskaya_tv/instagram.com

Многодетная мама и известная телеведущая Юлия Барановская устроила смелую фотосессию во время поездки на Байкал. Несколькими снимками она решила поделиться со своими подписчиками в Instagram.

На фото девушка предстала в песочном боди с длинными рукавами, демонстрируя голые стройные ноги в меховых сапогах. Сама Барановская при этом стоит на колене на льду озера.

Ещё одно фото телеведущая опубликовала в сторис. На нём она в том же боди, но уже сидит на корточках.

Поклонники восхитились видом Юлии Барановской без юбки. «Вау, я просто ослепла», «Шикарная фотография», «Просто бомба», «И Байкал супер, и сама супер», «Секси», «А взгляд-то какой», написали фанаты в комментариях.

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