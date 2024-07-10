«Прости, что подвел»: Стоянов оставил трогательное послание умершему другу Стоянов поздравил ушедшего Олейникова с днем рождения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Стоянов

Российский актер Юрий Стоянов в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал трогательный пост с поздравлением своего друга Ильи Олейникова, которому 10 июля исполнилось бы 77 лет. Звезда передачи «Городок» поблагодарил коллегу за все свои актерские успехи и попросил прощения за неудачи.

Дорогой друг! Спасибо тебе за все, что ты сделал для меня. За все. Ты был удивительно поСтоянен в своем отношении к Стоянову (ты же любил каламбуры). Не было и не будет партнера круче тебя, не было и не будет друга надежнее, чем ты. Ты всегда рядом со мной. За любую мою актерскую удачу - тебе спасибо. За любую неудачу — прости, что подвел! Эти 12 лет — они не без тебя, ты всегда рядом! Спасибо, что был, есть и всегда будешь в моей (нашей) жизни! — написал Стоянов.

Актер прикрепил к посланию архивный снимок, на котором он запечатлен вместе с Олейниковым. На фото актеры сохраняют серьезное выражение лица, Стоянов скрестил руки на груди, а Олейников стоит позади, положив голову на плечо друга.

Стоянов и Олейников вместе работали над юмористической передачей «Городок», которая выходила в эфир с 1993 по 2012 год. Причиной закрытия шоу стала смерть одного из главных актеров. Стоянов рассказывал, что после ухода Олейникова замену ему даже не пытались и не хотели искать.

Ранее Юрий Стоянов признался, что ему было неловко играть женские роли в «Городке». Он отметил, что для него было важно создавать интересные и запоминающиеся образы, независимо от того, кем они были.

Он подчеркнул, что женские образы для него были просто еще одним испытанием в его профессиональной деятельности. В то же время актер признался, что, играя женские роли, он получил много положительной обратной связи от зрителей. Они ценили его талант и мастерство в том, как он воплотил различные образы на экране.