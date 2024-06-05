Продюсер оценил шансы Панина вернуться к съемкам в России Продюсер Рудченко: в России никто не захочет иметь дел с актером Паниным

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Панин

Актер Алексей Панин вряд ли сможет вернуться к съемкам в России, считает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт выразил сомнение, что кто-то захочет иметь какие-либо дела с артистом, занимающим активную антироссийскую позицию. По его мнению, Панин является гипертоксичным элементом для РФ.

С такой активной антироссийской позицией Алексей Панин является гипертоксичным элементом для России. И я очень сомневаюсь, что кто-то захочет иметь с ним какие-то дела, — высказался Рудченко.

Росфинмониторинг ранее внес Панина в перечень террористов и экстремистов. Актера заочно арестовали в России по делу о призывах к терроризму. МВД объявило артиста в розыск. В настоящий момент Панин проживает за границей.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее заявил, что Панин заслужил включение в реестр террористов. Он считает, что у актера просто «уехала кукуха». Продюсер признался, что не следит за больными людьми, поскольку не хочет тратить драгоценное время на тех, кто не достоин внимания.

Режиссер Олег Забугорский до этого выразил мнение, что Панин уже стал за границей очередной обедневшей звездой. По его словам, артист «доедает последний хрен без соли», и он такой не единственный. Некоторые звезды при этом, как отметил Забугорский, устроились неплохо, например певица Алла Пугачева.