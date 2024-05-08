Продюсер назвал достойных участия в Евровидении артистов из России Продюсер Дворцов назвал Лешу Свика и NILETTO достойными участия в Евровидении

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Леша Свик

Россию могли бы достойно представить на Евровидении певцы Леша Свик или NILETTO (настоящее имя – Денис Прытков), заявил NEWS.ru музыкальный продюсер Сергей Дворцов. Кроме того, рэпер ST хорошо бы выступил или Сергей Лазарев, который уже дважды участвовал в музыкальном конкурсе и входил в тройку лучших, добавил эксперт.

[Лазарев —] певец с сильной энергетикой, который уже завоевал миллионы сердец и продолжает завоевывать. Он интересен и отечественному зрителю, и западному. Но интересно ли такое Евровидение для нас? — задался вопросом продюсер.

Ранее рэп-исполнитель Сергей Пархоменко (Серега) заявил, что Евровидение — это та самая дверь, куда заходить не следует. По его словам, этот конкурс уже давно «не о музыке, а о большой политике». Прежде, чем куда-то заходить, нужно тщательно взвешивать решения и навести об этом адресе «как минимум справки», считает он. Серега призвал организовать собственный конкурс и пригласить в него участников из «стран-носителей высокой древней культуры коллективного востока».

До этого музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что выступление певицы Аллы Пугачевой на Евровидении было одним из лучших среди российских представителей. По его словам, если бы Примадонна исполнила песню не на русском языке и она была бы более подходящей для конкурса, то она могла бы занять и более высокое место, нежели итоговое 15-е.