Пригожин поздравил Валерию с годовщиной свадьбы и отверг критику хейтеров

https://static.news.ru/photo/cc83bc18-a70b-11ea-87d7-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский продюсер Иосиф Пригожин на своей странице в социальной сети Instagram поздравил свою супругу певицу Валерию с топазовой свадьбой. Звёздная пара вместе уже 17 лет, и 16 лет они женаты. За эти годы им часто предрекали развод, однако они так и не расстались.

Солнышко моё, со знаменательным Днём нас!!! 17 лет вместе и 16 лет назад была наша свадьба. Злые языки тогда говорили, что наш брак ненадолго, — написал Пригожин.

Накануне Валерия призналась в одном из интервью: за ней ухаживал легендарный Филипп Киркоров. В то время певица только рассталась с продюсером Александром Шульгиным. Но исполнительница предпочла не очень знаменитого Пригожина. У звёздной четы шестеро детей от предыдущих браков. А вот совместных наследников нет.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал о печальном опыте работы с любовниками и любовницами олигархов. Продюсер сейчас старается не связываться с подобными людьми. Богатые люди не раз просили музыканта продвинуть на сцену своих приятелей и подружек, писал NEWS.ru.