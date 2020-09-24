Познер рассказал подробности о двойном исцелении от рака

https://static.news.ru/photo/4fd09b26-fe83-11ea-a598-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Познер рассказал, как дважды излечился от онкологического заболевания. При этом в первый раз от рака удалось избавиться быстро и достаточно легко, а во второй пришлось обойти много врачей, прежде чем решиться на операцию, поделился воспоминаниями он.

По словам журналиста, ему было 59 лет, когда врачи впервые диагностировали онкологию. Тогда репортёр испытывал затруднения с предстательной железой. По его словам, он и сам предполагал подобное развитие событий, но до последнего отгонял от себя дурные мысли.

В это время Познер жил и работал в Нью-Йорке. Узнав о раке, он испытал растерянность и даже начал задумываться о том, что ему, возможно, жить осталось совсем недолго.

Не было мысли о том, почему я. Но была о том, что «как же мне не повезло», — поделился журналист воспоминаниями в интервью телеканалу «Дождь».

Операция прошла успешно, так как опухоль обнаружили на ранней стадии, добавил он.

Во второй раз онкология затронула прямую кишку. Заболевание нашли во время осмотра у специалиста, когда Познеру было 80 лет. По признанию репортёра, ситуация разозлила его, так как дважды подобное — было уже слишком.

При этом, узнав о возможных последствиях, журналист отказался от операции, решив прожить столько, сколько сможет. В итоге он прошёл обследования у семи разных врачей в пяти странах мира, чтобы понять, как действовать дальше, и согласился на щадящую операцию у немецкого онколога.

С тех пор в этом плане здоровье Познера пока не подводило.

Сейчас телеведущему 86 лет, он является послом международной программы «Вместе против рака».

Ранее, как писал NEWS.ru, журналист признавался, что подумывал о самоубийстве после повторного выявления онкозаболевания, но сумел пережить непростое время.