Поющий в инвалидной коляске Носков растрогал зрителей

Выступление российского певца Николая Носкова, у которого парализована правая сторона тела, до слёз растрогало зрителей фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Об этом сообщает KP.RU.

Возвращение артиста на сцену после инсульта поклонники называют настоящим чудом. Носков по-прежнему испытывает проблемы с дикцией и зрением, ему требуется помощь, чтобы выбраться из салона автомобиля. Но шаг за шагом певец возобновляет творческую деятельность.

Выступление Николая Носкова в Витебске стало финальным аккордом «Славянского базара». Исполнителя вывезли к публике в инвалидной коляске. На сцену её подняли четыре человека. Однако встать артист так и не смог: свои хиты «На меньшее я не согласен» и «Я люблю тебя, это здорово» он исполнял сидя, притопывая в такт левой ногой.

Шеститысячный зал, который мог разобрать не все слова из-за мятой речи музыканта, аплодировал Носкову стоя. Многие зрители не скрывали слёз.

На «Славянский базар» приехали два певца, два Николая. Один — на своих ногах, другой — в инвалидном кресле. Один, открыв свою звезду, в первый же день отбыл, срочно заболев модной болезнью. А второй пел, несмотря на паралич. Большой артист! — обсуждали зрители выступление Носкова, под вторым Николаем имея в виду Баскова.

Ранее сообщалось, что Николай Басков впервые вышел на связь с поклонниками после болезни. Певец рассказал о самочувствии, но причину недомогания, возникшего в дни проведения «Славянского базара», он так и не назвал.