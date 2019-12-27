https://static.news.ru/photo/a370e2ca-2898-11ea-99f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: ir_sokolovskaya/instagram.com

Пластический хирург Сергей Блохин опубликовал в соцсети видео и фото матери певца Влада Соколовского после успешно сделанной операции. 66-летняя Ирина Соколовская много лет комплексовала из-за последствий неудачной косметической процедуры на лице, и в итоге сын оплатил ей SMAS-лифтинг.

Моя задача была осложнена тем, что на лице у Ирины была ярко выражена асимметрия, которая появилась вследствие введения некачественных филлеров около 10 лет назад. Мы не только подтянули кожу, сделали овал лица более чётким, но и устранили все имеющиеся рубцы, — написал Блохин в Instagram.

Многочисленные комментаторы восхитились работой хирурга, написав, что мать теперь больше похожа на сестру певца и «скинула» лет 10.

Как писал NEWS.ru, Соколовский рассказал, что всегда знал, что его мама страдает из-за внешности. Как-то она рассказала ему о докторе и намекнула, что возможно, именно он сможет устранить изъян. Тогда Влад решил сделать ей подарок, привёл маму к хирургу, который за 500 тыс. рублей исправил дефект: устранил рубец и сделал круговую подтяжку лица. Женщина перенесла операцию хорошо и осталась довольна её результатом.