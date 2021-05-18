Порезавшую себя дочь Даны Борисовой опросили полицейские

https://static.news.ru/photo/f18faa80-b88a-11eb-9530-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дочь Даны Борисовой Полина недавно попала в больницу после того, как порезала себя в школьном туалете. Позже ребёнком и её матерью заинтересовались в полиции. Силовики уже опросили девочку. В присутствии Борисовой она опровергла попытку суицида, но оставшись наедине с правоохранителями, призналась, что в семье нездоровая обстановка — якобы в гости к родительнице часто приходят разные мужчины и такие посиделки длятся допоздна, передаёт StarHit со ссылкой на Lshot и WomanHit.

По словам Даны Борисовой, в проблемах наследницы виноваты непростые отношения с отцом, предпринимателем Максимом Аксёновым, и его родителями.

Ещё и папа, дедушка с бабушкой, которые с ней не общаются с октября. Я не жалуюсь, но считаю, что в воспитании должны принимать участие оба родителя. А такое дебильное поведение, когда годами не общаются из-за каких-то обид, очень ранит ребёнка. Девочке нужно внимание, и она его так привлекает. Ей нужна любовь — и я даю эту любовь по максимуму. Но не всё от меня зависит, — отметила звезда.

Она добавила , что 13-летняя Полина рассказала ей о панических атаках, во время которых перестаёт себя контролировать. Сейчас девочка направлена в государственную клинику для подростков на лечение. По словам Борисовой, ребёнку назначили курс антидепрессантов, принимаемых перед сном. Знаменитость отметила, что Полине стало лучше, однако накануне она опять закрылась в ванной — «вроде опять царапала себя».

Ранее Борисова в разговоре с NEWS.ru призналась, что стала жертвой сексуального насилия много лет назад. Она добавила, что во время работы на одной из радиостанций такое «частенько происходило», но «решить вопрос» пытались без скандалов, так как «всё же зависишь от человека, от зарплаты и карьерных моментов».