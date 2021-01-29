Поклонники не узнали Ренату Литвинову без макияжа

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Поклонники не узнали российскую 54-летнюю актрису Ренату Литвинову без макияжа. Она опубликовала селфи без какой-либо косметики. Она предстала перед фанатами в максимально естественном виде — взъерошенные волосы, отсутствие коррекции.

Судя по всему, на фото она в номере одного из московских спа-отелей, где проводит непродолжительный отпуск. На актрисе чёрная майка с тонкими бретельками, сзади видна кровать с белоснежными простынями.

Часть профессии — как-то сохранять оболочку. Это тоже работа, — написала Литвинова на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Не все подписчики смогли её узнать из-за отсутствия макияжа.

Без макияжа не узнать.

Всё же не убежать от старости никому.

Как хорошо, что существуют косметологи.

Актриса также оценила новый альбом Земфиры. Пластинка для исполнительницы седьмой по счёту. Диск должен выйти в ближайшее время. Литвинова отметила, что когда-то режиссёр Кира Муратова назвала «гениальной» её повесть «Офелия, невинно утонувшая». При этом она предсказала, что ничего лучшего Литвинова более не напишет. Рената аналогично отозвалась о творении Земфиры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский артист Гарик Мартиросян дал повод поклонникам заподозрить у него тяжёлую болезнь своим резким изменением внешнего вида. Шоумен облысел и сильно поправился. Первые слухи о недуге юмориста появились прошлым летом. Мартиросян неожиданно появился на публике без волос.