«Похорошел Тимати при Собянине»: поклонники оценили новое тело Киркорова Поклонники назвали новое тело Киркорова ненатуральным

Фото: Социальные сети

Филипп Киркоров

56-летний певец Филипп Киркоров продемонстрировал результаты очередной пластической операции, выложив с своем блоге Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) видео подтянутых живота и груди. Поклонники сравнили исполнителя с репером Тимати, а также с молодеющим героем фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона» и с коньяком, который становится лучше с годами. Сам Филипп в подписи к ролику заметил, что обсуждают только лучших, и добавил, что если тебя обсуждают, значит, ты — личность.

Похорошел Тимати при Собянине, — иронично заметила пользовательница Ира Абоут.

Другая подписчица Марина Гасс считает, что Филиппу не стоит гордиться искусственным прессом, потому что «не своим трудом это сделано». Пользователи задаются вопросами, вживили ли певцу грудные импланты и не подменили ли его двойником. Налима Туматаева призывает поклонников не осуждать артиста, ведь ему просто «не хочется стареть».

Видно же, что кожу натянули, а мышц под ней нет. Когда руку поднимает, грудь просто висит, даже не напрягается — кто видел настоящие мышцы и скульптуру, понимает, как это должно выглядеть — здесь чисто слепили за большие деньги, — считает подписчица Саша Нова.

Ранее поклонники Киркорова отреагировали на слова актера Алексея Панина, который признался в интимной связи с певцом. Под последним постом в блоге Киркорова подписчики просили артиста раскрыть подробности отношений, грозили ему бойкотом и советовали переименовать известную композицию в «Цвет настроения Панин». Сам исполнитель пока не комментировал высказывания артиста.