Подписчики поиздевались над располневшим Гуфом

https://static.news.ru/photo/fa0997dc-04cd-11eb-9975-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/therealguf

Фанаты Алексея Долматова высмеяли рэпера, который за время отдыха на Мальдивах сильно прибавил в весе. После того как Гуф опубликовал в своём Instagram несколько кадров, фолловеры оставили множество комментариев с критикой.

Сам Гуф под одним из снимков написал, что он счастлив. Рэпер провёл отпуск вместе со своей девушкой, моделью Юлией Королёвой.

Ряху отрастил и пузо, не узнать,/ Алексей Сергеевич, да вы набрали в весе, /Срочно иди в спортзал и прекращай налегать на еду! — возмутились подписчики рэпера.

Самого Гуфа, однако, совсем не расстраивают негативные оценки его внешнего вида. За годы своей карьеры артист не раз сталкивался с травлей в Сети. В ответ Алексей написал: «Хочу вас расстроить, у меня опять все хорошо».

Как писал NEWS.ru, ранее фанаты заподозрили рэпера Гуфа в помолвке с моделью Юлией Королёвой.