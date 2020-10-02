Подписчики поиздевались над располневшим Гуфом

Фанаты Алексея Долматова высмеяли рэпера, который за время отдыха на Мальдивах сильно прибавил в весе. После того как Гуф опубликовал в своём Instagram несколько кадров, фолловеры оставили множество комментариев с критикой.
Сам Гуф под одним из снимков написал, что он счастлив. Рэпер провёл отпуск вместе со своей девушкой, моделью Юлией Королёвой.
Ряху отрастил и пузо, не узнать,/ Алексей Сергеевич, да вы набрали в весе, /Срочно иди в спортзал и прекращай налегать на еду! — возмутились подписчики рэпера.
Самого Гуфа, однако, совсем не расстраивают негативные оценки его внешнего вида. За годы своей карьеры артист не раз сталкивался с травлей в Сети. В ответ Алексей написал: «Хочу вас расстроить, у меня опять все хорошо».
Как писал NEWS.ru, ранее фанаты заподозрили рэпера Гуфа в помолвке с моделью Юлией Королёвой.
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