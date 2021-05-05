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Шоу-бизнес

Плющенко похвалился коляской за €3800 для младшего сына

06:03, 06 мая 2021
Евгений Плющенко Евгений Плющенко Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Евгений Плющенко по возвращению с Мальдив вывез на прогулку младшего сына Арсения в дорогущей коляске за €3800. Это всё тот же любимый бренд семьи — Dior синего и бежевого цветов.

Видео с прогулки фигурист опубликовал в Instagram, спортсмен гуляет по саду. Младший сын Рудковской и Плющенко уже заметно подрос, поэтому родители и приобрели для него новую коляску. Её цена указана на итальянском сайте бренда.

Арсюха на новом транспорте, — сообщил подписчикам звёздный папа.

Подписчики, в свою очередь, осыпали фигуриста комплиментами. Многие заявили, что любуются отцовством Плющенко. «Шикарная коляска! Евгений, Вы очень хороший отец!!!», «Так мило и красиво», «Вы Идеальный пример отца», «Пускай растет вам на радость», написали в комментариях пользователи.

Это уже вторая коляска фирмы Dior для маленького Арсения Плющенко. Интересно, что за первую, которую демонстрировала мама малыша Яна Рудковская, подписчики осыпали продюсера упрёками и обвинили в сибаритстве, а не миловались ею, как её мужем.

Как сообщалось ранее, великие тренерские планы Евгения Плющенко рушатся на глазах. Только за один сезон академию двукратного олимпийского чемпиона покинули пять сильных фигуристов.

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