Петросяну понравились комментарии поклонников с критикой в адрес Степаненко

https://static.news.ru/photo/1672a690-faf9-11ea-867e-fa163e074e61_660.jpg Фото: petrosyanevgeny/instagram.com

Пользователи Instagram заметили лайки от юмориста Евгения Петросяна на язвительных комментариях в адрес его бывшей супруги Елены Степаненко.

Юморист поделился фрагментом записи шоу «Вечерний Ургант», в котором ведущий Иван Ургант прокомментировал недавно опубликованную фотографию сына Петросяна и его новой жены Татьяны Брухуновой. Юморист поблагодарил шоумена за «элегантное, тактичное, образное и, при этом, остроумное поздравление». Подписчики в комментариях к посту вспомнили бывшую жену новоиспечённого отца.

Хорошо отработала «ресурс» Степаненко, а теперь ухватит молодого, не зря же худеет, этого и добивалась, — написал в комментариях юзер под ником ziff_zifff.

Пользователь lperevedenzeva присоединилась к критике, высмеяв бывшую жену юмориста и её внешний вид.

Ваганычу респект! Здоровья ему и малышу! А Степаненко в погоне за молодостью выглядит смешно и зло, — написала она.

Другие подписчики заметили, что такие комментарии Петросян не только не удалил, но и отметил их лайками.

Петросян один про Степаненко гадость лайкнул, больше никто. А про себя удалил, — обратил внимание maiorov6132.

Как писал NEWS.ru ранее, юморист Евгений Петросян поделился с подписчиками в социальной сети Instagram, что брак с Еленой Степаненко развалился по её инициативе.