Петросян скрывал полугодовалого сына от Брухуновой в Туле

https://static.news.ru/photo/173d5170-03ea-11eb-b840-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Шоумен Евгений Петросян и Татьяна Брухунова в течение шести месяцев, потому что он им тяжело достался, заявила вдова актёра Николая Караченцова заслуженная артистка РФ Людмила Поргина.

Евгений Ваганович и Татьяна не хотели разглашать появление малыша, потому что он тяжело им достался, не сразу все получилось, — отметила актриса в разговоре с KP.RU.

Она напомнила о судьбе Селин Дион, которая тоже долгое время не могла родить. Звезде пришлось прибегнуть к помощи суррогатной матери.

В свою очередь сатирик Леонид Натапов предположил, что супруги скрывали сына у матери Брухуновой, которая живёт в Туле. Таким способом им удалось уберечь малыша от глаз недоброжелателей.

Сын Петросяна и Брухуновой появился на свет в 2020 году. Роды прошли 13 марта в одном из медицинских центров Дубая. Матерью Вагана стала супруга шоумена. Однако некоторое время ходили упорные слухи, что ребёнка рожала суррогатная мать. Причиной стало то, что новая жена звезды скрывала беременность из-за травли, которую устроили в соцсетях поклонники Елены Степаненко, с которой Петросян со скандалом развёлся в 2019 году.

Как писал NEWS.ru, Петросян в день своего рождения, 16 сентября, впервые опубликовал фото ребёнка. После чего возобновились разговоры о том, сама рожала Брухунова или же супруги прибегли к услугам суррогатной матери. Но юморист однозначно заявил в Instagram, что сына ему родила именно жена.