«Папина дочка» Арзамасова пришла за ручку с Авербухом на шоу к Урганту

https://static.news.ru/photo/3596c246-fe2c-11ea-9197-fa163e074e61_660.jpg Фото: Svklimkin/wikipedia.org

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова и олимпийский призёр Илья Авербух вместе появились на шоу «Вечерний Ургант». Пара больше не намерена скрывать свои отношения, они откровенно рассказали, как им живётся вместе под одной крышей.

Авербух рассказал, что изначально они не хотели рассказывать о своих отношениях никому из журналистов. И их появление на передаче у Урганта — исключение из правил.

Мы бы ещё к Владимиру Владимировичу Познеру пришли, но туда не зовут, — пошутил спортсмен.

Авербух поведал, что они с Арзамасовой очень счастливы и всё ещё познают друг друга. Например, фигурист был крайне удивлён, узнав, что его избранница увлекается мотокроссом. Об этом он узнал случайно, когда вывез свою избранницу в лес покататься на квадроцикле.

Вместе с сыном Авербуха Мартином пара отдыхала на даче. Туда же Арзамасова привезла свою 12-летнюю собачку, которая сбежала от них в сторону поселковой церкви. Этот факт не оставил без внимания неугомонный Ургант, который тут же пошутил:

Это нормально, она пожилая уже.

В итоге собака нашлась у продуктового магазина довольно далеко от дома. К слову, первым пропажу питомца заметил сын Авербуха, с которым «папина дочка» хорошо поладила.

Актриса не уставая нахваливала своего жениха, насколько он хозяйственный.

Он сам всё может делать. Без шуток, Илья сам всё умеет обуючивать, всё знает, как должно быть, умеет всё организовать, — с восторгом вещала Арзамасова.

Это не преминул отметить Ургант:

Илья, она влюблена в тебя, как кошка!

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова поделилась откровениями о личной жизни с фигуристом Ильёй Авербухом. До этого времени актриса хранила молчание, лишь однажды опубликовав будто случайное фото из авто Авербуха, где в кадр попала его рука.