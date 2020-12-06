Орбакайте снялась в новогоднем «огоньке» вопреки призыву бойкотировать шоу

https://static.news.ru/photo/bca7d3c4-3757-11eb-a736-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darya Orlova/Russian Look/Global Look Press

Кристина Орбакайте показала съёмки с новогоднего огонька, показав, что проигнорировала призыв Валерия Меладзе бойкотировать шоу. Певец призывал отказаться известных артистов от выступлений, чтобы все поняли, как им тяжело в период пандемии.

На видео, опубликованном в сторис, артистка стоит на сцене в окружении танцоров. Фото она подписала: «Новый год 2021». Мельком показан зал, забитый столиками, за которыми сидят люди. Как правило, приглашённые- известные личности.

Меладзе с его призывами отказаться от участия в съёмках на федеральных каналах поддержали только на словах. Артисты не стали поддерживать саботаж, полагая, что зрители здесь не при чём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что юморист Владимир Винокур готов принять участие во всех новогодних «огоньках», куда его позовут. Артист заявил, что не согласен с предложением Валерия Меладзе бойкотировать праздничные телешоу из-за запрета концертов на фоне пандемии.