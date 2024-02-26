Опубликован список друзей Пугачевой, умерших после ее отъезда из России Моисеев, Юдашкин и Зайцев вошли в список умерших друзей Пугачевой с 2022 года

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Борис Моисеев

Певец Борис Моисеев, модельеры Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев, а также художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин оказались в числе друзей певицы Аллы Пугачевой, которые скончались после ее отъезда из России. Лично простилась артистка только с одним из них.

В мае 2023 года Пугачева посетила церемонию прощания на Троекуровском кладбище, где хоронили кутюрье Валентина Юдашкина. Он умер в возрасте 59 лет из-за желудочного кровотечения на фоне лечения рака почки. Тогда Пугачева приехала на черном Rolls Royce к дверям заднего входа траурного зала. Во время похорон к певице подошел пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и поцеловал ей руку.

На похороны худрука Малого театра артистка передала венок с надписью «Юрию Соломину от Аллы Пугачевой». В случае с Моисеевым Пугачева оказала финансовую поддержку в организации похорон. За день до траурной церемонии Пугачева вернулась в Россию, но на фоне шумихи с ее возвращением так и не явилась на кладбище проститься с модельером.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявлял, что для лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева встреча с Пугачевой стала судьбоносной. Именно с ее подачи он впервые вышел на сцену в военной форме.