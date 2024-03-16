«О нас все позабыли»: список звезд, чью карьеру похоронила Пугачева

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву многие знаменитости называли покровительницей российского шоу-бизнеса, из-за чего она закрепила за собой статус примадонны. Однако были и те звезды, кто оказался в немилости у певицы. Кому артистка помешала на пути к славе?

За что Пугачева отомстила Лике Стар

Исполнительница хитов «Би-би, такси» и «Пусть пройдет дождь» Лика Стар оказалась в немилости у Примадонны из-за интрижки с музыкантом Владимиром Пресняковым. Мимолетный роман завязался в момент, когда певец был женат на дочери Пугачевой Кристине Орбакайте.

Стар заявляла, что могла бы прославиться в 1990-х, однако ей помешала Пугачева. По словам артистки, ее связывали с Пресняковым дружеские отношения, хотя музыкант настойчиво оказывал ей знаки внимания, чем подставил восходящую звезду под удар.

«Он очень активно завоевывал мою симпатию, а я предпочитала делать вид, что мы всего лишь дружим. Думала, смогу спустить это на тормозах. Но Володя не просто оказывал мне знаки внимания, он делал это демонстративно! Не скрывал ничего и этим очень сильно подставил меня под удар», — рассказывала Стар в интервью Светлане Бондарчук.

По словам певицы, у нее были недолгие отношения с Пресняковым. Несмотря на это, исполнительница уверена, что не стала причиной распада брака Орбакайте.

Как Пресняков поплатился за измену Орбакайте

Пресняков также едва не лишился карьеры, однако не из-за интрижки с Ликой Стар. Примадонна по-настоящему невзлюбила зятя из-за романа с дизайнером и моделью Леной Ленской, который так же начался еще во время отношений с Орбакайте. Пресняков на несколько лет пропал с экранов, а карьера пошла на спад.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Пресняков

Несмотря на это, музыкант до сих пор с теплотой отзывается о бывшей теще. По его словам, Пугачева помогала ему и стала едва ли не наставницей на сценическом поприще.

«Она режиссировала концерты. Она помогала тем, что можно было учиться у нее. Прекрасная была теща», — рассказывал Пресняков.

Как Пугачева едва не сломала карьеру Булановой

Певец Сергей Рогожин рассказал о случае, который мог ударить по карьере Татьяны Булановой. По его словам, однажды Примадонна со сцены объявила о беременности певицы, которую та тщательно скрывала от публики и прессы.

«Пугачева вышла на сцену и сказала всему залу: „Вы знаете, нас здесь не двое, а трое, еще один человечек здесь, в животике“. И показала на живот Татьяны», — рассказал Рогожин.

В интервью для документального фильма под названием «До слез! И после. История Булановой» и другие селебрити рассказали, как Пугачева строила козни Булановой. Например, Примадонна удалила выступления певицы из «Рождественских встреч», усмотрев в ней потенциальную конкурентку.

Что раздражало Пугачеву в Распутиной

Продюсер Владимир Ермаков рассказывал, что его экс-супругу певицу Машу Распутину раздражали сравнения с Пугачевой. После дебютной песни «Играй, музыкант», ставшей хитом, Примадонна пригласила пару на чай, но встреча прошла прохладно, и в отношениях звезд наметился раскол.

«Пригласила [Распутину] выступать в своем театре. Мы обрадовались, сразу отдали паспорта. А на следующий день нам вдруг выдали расписание гастролей чуть ли не на год: мы должны были укатить в турне по России, видимо, чтобы в Москве о нас все позабыли. Тогда мы отказались работать с театром Аллы. <...> С тех пор они с Машей не общались», — откровенничал Ермаков.

Позднее СМИ писали, что Распутина не захотела быть под покровительством артистки, из-за чего на несколько лет пропала с экранов. Позднее отношения восстановились, и обновленная звезда вернулась на российскую эстраду с композицией «Роза чайная» в дуэте с Филиппом Киркоровым.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров и Маша Распутина

Тем не менее, по словам бывшего супруга Распутиной, Пугачева игнорирует певицу и старается не встречаться с ней взглядами.

«Однажды нос к носу встретились на одном концерте за кулисами, так Пугачева замотала головой и завесила лицо волосами, даже не подняв на Распутину глаз», — заявил Ермаков.

Правда ли, что Пугачева перекрыла кислород Легкоступовой

Пугачеву подозревали в причастности к краху карьеры певицы Валентины Легкоступовой. По неподтвержденной информации, Примадонна и артистка не поделили композицию Раймонда Паулса и Ильи Резника. При этом сама Легкоступова говорила, что причиной спада ее карьеры стала беременность.

«Я ушла в декрет в одном государстве, а вернулась из декрета в другом. Появились какие-то частные концертные организации прокатные, и я не смогла сориентироваться в этом коммерческом водовороте», — говорила артистка.

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