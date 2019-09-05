https://static.news.ru/photo/5ee59470-d028-11e9-b8a2-fa163e074e61_660.jpg Ники Минаж Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Популярная американская рэп-исполнительница Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры. О своём решении певица сообщила поклонникам в Twitter .

Я решила уйти, чтобы побыть со своей семьёй, — написала певица.

Минаж также обратилась к своим фанатам с просьбой всегда поддерживать её.

Как писал News.ru, 36-летняя певица в августе объявила о том, что она собирается замуж за своего бойфренда Кеннета Петти. Минаж назвала его своим мужем и добавила, что они «получили брачную лицензию (разрешение властей на заключение брака. — News.ru)».