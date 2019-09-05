Популярная американская рэп-исполнительница Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры. О своём решении певица сообщила поклонникам в
Я решила уйти, чтобы побыть со своей семьёй, — написала певица.
Минаж также обратилась к своим фанатам с просьбой всегда поддерживать её.
Как писал News.ru, 36-летняя певица в августе объявила о том, что она собирается замуж за своего бойфренда Кеннета Петти. Минаж назвала его своим мужем и добавила, что они «получили брачную лицензию (разрешение властей на заключение брака. — News.ru)».