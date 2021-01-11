Невестка Валерии прогулялась в пудровой дублёнке с новорождённой дочерью

https://static.news.ru/photo/30d40fd2-545a-11eb-a6fb-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Невестка Валерии Лиана Шульгина в отсутствие мужа вышла на прогулку с маленькой дочерью, облачившись в дублёнку пудрового цвета. Наряд молодой мамы дополнили фирменные сапоги с золотой застёжкой.

В тон наряду невестки певицы была и коляска фирмы Mersedes, которую Лиана катила по снегу. Молодая мама снимала свою прогулку и делилась впечатлениями.

instagram.com/lianashulginaa

А мы гуляем с моей маленькой Селинкой. На улице шикарная погода! Очень тепло. Вот так вот проходят мои дни, — рассказала Лиана Шульгина.

До этого женщина провела время с младшей сестрой, которую учила кататься на лыжах. Муж Лианы Арсений Шульгин в это время был на отдыхе в Сочи. Но к ночи он уже появился дома, преподнеся супруге шикарный букет роз. Молодая жена приготовила ему ужин.

instagram.com/lianashulginaa

Сын Валерии, развлекаясь в компании тестя и катаясь на лыжах в Сочи, не скрывал, что скучает по жене и маленькой дочери. Молодой папа был рядом с Лианой, когда на свет появилась его дочь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин уехал на отдых в Сочи без своей супруги Лианы, родившей 1 января 2021 года дочь Селин. Он показал видео, на котором видно, как он катается на горных лыжах в компании некоего мужчины, которого подписчики сперва приняли за друга.