Невеста Шепелева призналась ему в любви и поздравила с днём рождения

https://static.news.ru/photo/05c9545a-5f27-11eb-8972-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Тулупова Фото: tulupova/instagram.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев 25 января празднует свой 38-й день рождения. Невеста знаменитости Екатерина Тулупова решила поздравить своего возлюбленного с радостным праздником и публично призналась ему в любви.

«Объекты в зеркале ближе, чем они кажутся». Спасибо тебе! С днём рождения! Люблю, — написала Тулупова в социальной сети.

Телеведущий и его возлюбленная воспитывают вместе двоих детей от предыдущих отношений.

Ранее NEWS.ru писал, что Дмитрий Шепелев попал под прицел недовольных пользователей после того, как допустил в одной из своих записей в микроблоге орфографическую ошибку. Ведущий написал про любовь к отдыху на Мальдивах.

Он язвительно заметил, что россияне «за завтраком читают словарь Ожегова».