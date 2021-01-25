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Невеста Шепелева призналась ему в любви и поздравила с днём рождения

18:55, 25 января 2021 47
Екатерина Тулупова Екатерина Тулупова Фото: tulupova/instagram.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев 25 января празднует свой 38-й день рождения. Невеста знаменитости Екатерина Тулупова решила поздравить своего возлюбленного с радостным праздником и публично призналась ему в любви.

«Объекты в зеркале ближе, чем они кажутся». Спасибо тебе! С днём рождения! Люблю, — написала Тулупова в социальной сети.

Телеведущий и его возлюбленная воспитывают вместе двоих детей от предыдущих отношений.

Ранее NEWS.ru писал, что Дмитрий Шепелев попал под прицел недовольных пользователей после того, как допустил в одной из своих записей в микроблоге орфографическую ошибку. Ведущий написал про любовь к отдыху на Мальдивах.

Он язвительно заметил, что россияне «за завтраком читают словарь Ожегова».

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