Невеста Шепелева призналась ему в любви и поздравила с днём рождения

Телеведущий Дмитрий Шепелев 25 января празднует свой 38-й день рождения. Невеста знаменитости Екатерина Тулупова решила поздравить своего возлюбленного с радостным праздником и публично призналась ему в любви.
«Объекты в зеркале ближе, чем они кажутся». Спасибо тебе! С днём рождения! Люблю, — написала Тулупова в социальной сети.
Телеведущий и его возлюбленная воспитывают вместе двоих детей от предыдущих отношений.
Ранее NEWS.ru писал, что Дмитрий Шепелев попал под прицел недовольных пользователей после того, как допустил в одной из своих записей в микроблоге орфографическую ошибку. Ведущий написал про любовь к отдыху на Мальдивах.
Он язвительно заметил, что россияне «за завтраком читают словарь Ожегова».