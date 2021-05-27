Netflix обвинили в оскорблении Иисуса Христа

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Американскую развлекательную компанию Netflix обвинили в оскорблении христиан всего мира, говорится в петиции на сайте CitizenGO. Непозволительные, по мнению составителей обращения, тезисы присутствуют в мультсериале «Полиция Парадайз» — спорным показался эпизод, где «сцена с вооружённым огнестрельным оружием и убивающим людей „Иисусом“ заканчивается откровенной непристойностью», говорится в послании.

Представители CitizenGO отмечают, что на их заявление пока никто не обратил внимания.

Netflix зашёл слишком далеко, высмеивая и оскорбляя Иисуса Христа. И они делают всё только хуже, всё серьёзнее и возмутительнее насмехаясь над Христом и чувствами христиан. <...> Эта откровенная насмешка над Иисусом Христом совершенно не была необходимой для сюжета мультфильма, — говорится в документе.

«Полиция Парадайз» выходит с августа 2018-го. Выпущено три сезона анимационного сериала. Лента рассказывает о жизни стражей порядка в небольшом городе, где, как и везде, происходят преступления, но у нарушителей гораздо больше свободы из-за отвратительной работы силовиков.

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