«Несолидно»: отец Фриске сравнил мужа Началовой с Шепелевым

https://static.news.ru/photo/e131a788-beb6-11eb-b788-96000091f725_660.jpg Владимир Фриске Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир сравнил поведение возлюбленного Юлии Началовой с поступками своего зятя Дмитрия Шепелева, пишет «Собеседник».

По его мнению, хоккеист Александр Фролов, который намерен получить свою долю в четырёхкомнатной квартире скончавшейся супруги, ведёт себя несолидно.

Фролов делает всё то же самое, что и наш Шепелев. Один к одному. Люди, у которых нет ни стыда, ни совести. Ни у одного, ни у второго. О чём с ними можно говорить? Настоящий мужчина никогда не будет ничего требовать от родных женщины, которой уже нет в живых, — возмутился мужчина.

Владимир считает, что квартира должна целиком достаться дочери певицы — Вере Алдониной. Он подчеркнул, что девочка испытывает стресс из-за продажи жилья, так как оно напоминает ей о матери.

Вообще нельзя устраивать такие моменты, тем более с женщиной, с которой ты жил. А когда она умерла, вот такие гадости делать. Это несолидно для мужчины, — добавил отец Фриске.

Ранее стало известно, что близкие Началовой снизили цену её элитных апартаментов в ЖК «Кутузовская Ривьера» на 10 млн рублей. Изначальная стоимость жилья составляла 100 млн рублей. Продажей квартиры занимается отец певицы. Он рассказал, что в начале февраля Фролов попросил вернуть ему 20 млн рублей. По словам Началова, он не может понять, почему его дочь согласилась на долговое соглашение с этим человеком.