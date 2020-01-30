https://static.news.ru/photo/1d823880-438c-11ea-b152-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Вылет самолёта из московского аэропорта Внуково в Санкт-Петербург был задержан из-за отказа журналистки лететь, заявили в авиакомпании «Россия».

По словам представителя перевозчика, процедуры требуют осмотреть место пассажира при его отстранении. Кроме того, отказавшегося человека с лайнера должны уводить сотрудники правоохранительных органов. Следование этим правилам сказалось на времени отправления, передают «Невские новости».

Как ранее писал NEWS.ru, Собчак не смогла вылететь из Москвы в Санкт-Петербург. Её сняли с рейса сотрудники транспортной полиции.

Звезда должна была лететь рейсом авиакомпании «Россия», однако вылет самолёта задерживался. Бортпроводники попросили пассажиров оставаться пристёгнутыми, но она сказала, что не собирается этого делать. В результате она отказалась лететь. Сама Собчак позднее заявила, что причиной задержки стал «пролёт начальников».