«Не успел»: стало известно, о чем мечтал «Пухляш» перед Новым годом «Пухляш» из Little Big в последнем интервью заявил, что мечтает много заработать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Красилов

Скончавшийся танцор и актер Дмитрий Красилов, известный в народе как «Пухляш» из клипа Little Big, в недавнем интервью корреспонденту NEWS.ru иронично заявил, что мечтает заработать много денег перед Новым годом. Об этом он рассказал на церемонии вручения премии «Звезды хайпа», которая прошла 7 декабря. На кадрах с мероприятия видно, что артист пришел на награждение в отличном настроении и с удовольствием общался с журналистами.

[Мечтаю] заработать сто миллионов тысяч рублей. Не успел. Осталась почти вся сумма... Еще есть целых 25 дней, — сказал шоумен.

Вечером 18 сентября стало известно, что тело Красилова обнаружили в его квартире. Артисту стало плохо накануне, когда он возвращался с работы, после этого он перестал выходить на связь. Сегодня к Красилову приехал работодатель и, когда ему не открыли, вызвал сотрудников МЧС, а те выломали дверь.

По предварительной информации, шоумен скончался из-за болезни сердца, которая может быть связана с лишним весом. Точную причину смерти артиста установит медицинская экспертиза.

Красилов получил известность после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno, с которой они должны были выступать на Евровидении в Нидерландах, однако выступление не состоялось из-за пандемии коронавируса. Клип с участием Красилова набрал на YouTube 279 тысяч просмотров, что стало абсолютным рекордом для конкурса.

В мае 2020 года Красилов попал в рейтинг Forbes. Он оказался на втором месте в списке в категории «Искусство» в читательском голосовании за самых перспективных россиян до 30 лет. Спустя почти год стало известно, что Little Big отказалась от дальнейшего сотрудничества с танцором. Вокалист коллектива Антон Лиссов отметил, что артист «хапанул своего».