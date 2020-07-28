Названа сумма гонорара бывшего мужа Жанны Фриске за новое шоу

https://static.news.ru/photo/c0b3ff2c-d14c-11ea-9cb1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Шепелев, бывший гражданский муж Жанны Фриске, будет получать за новое семейное шоу на ТНТ не менее 3 млн рублей в месяц. Съёмки передачи «Ты как я» уже идут полным ходом.

Коллеги поражаются приятным переменам во внешности и в поведении Шепелева, который, по их мнению, стал совершенно другим человеком. Он не носит костюмы и не озабочен чужими проблемами, пишет KP.RU.

Это расслабленный счастливый папа. Джинсовка, кеды и улыбка до ушей, — так охарактеризовала новый имидж бывшего мужа Фриске одна из участниц проекта.

Шепелев, говорят коллеги, сейчас производит самое приятное впечатление. Он профессионально общается с детьми в рамках шоу, легко находит с ними общий язык.

Сам Шепелев признаётся, что давно мечтал о съёмках в таком шоу, поэтому с удовольствием включился в творческий процесс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что маленький сын Жанны Фриске Платон заставил ахнуть съёмочную группу от своей схожести с матерью. Мальчика на съёмку нового шоу привёл отец Дмитрий Шепелев.