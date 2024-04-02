Названа финская группа, которая опозорилась на Евровидении Музкритик Бабичев: финская группа The Rasmus опозорилась на Евровидении

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

The Rasmus

Участие финской рок-группы The Rasmus в международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2022 году стало для них позором, высказался в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, скорее всего, музыканты таким образом хотели напомнить о себе и прорекламировать новый альбом.

The Rasmus — группа из той серии, когда ты сразу выдаешь хит In the Shadows, все потом напевают, запоминают раз и навсегда. Правда у них были хорошие работы, но фрагментарно. Я бы не сказал, что коллектив прожил все 30 лет ровно или в гору. Они приняли участие в «Евровидении» не от хорошей жизни, для команды такого уровня. <...> Вообще участие в конкурсе с попсовыми фриками — позор для такой группы, как The Rasmus, — заявил Бабичев.

Эксперт считает, что The Rasmus не стоило выступать на «Евровидении-2022», где они заняли только 21 место из 25 возможных. Как отметил Бабичев, это был исключительно рекламный шаг, чтобы заявить зрителям, что коллектив жив и здоров, в частности вокалист Лаури Юленен.

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