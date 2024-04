The Rasmus — группа из той серии, когда ты сразу выдаешь хит In the Shadows, все потом напевают, запоминают раз и навсегда. Правда у них были хорошие работы, но фрагментарно. Я бы не сказал, что коллектив прожил все 30 лет ровно или в гору. Они приняли участие в «Евровидении» не от хорошей жизни, для команды такого уровня. <...> Вообще участие в конкурсе с попсовыми фриками — позор для такой группы, как The Rasmus, — заявил Бабичев.