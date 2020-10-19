Наташа Королёва предупредила Преснякова и Газманова о скандалах с изменами

https://static.news.ru/photo/6b6d0190-1205-11eb-957f-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королёва предупредила звёздные семьи о том, что авторы телевизионных шоу могут втянуть их в скандалы с изменами.

Знаменитость опубликовала в Instagram ролик, в котором показала много известных пар: Владимира Преснякова и Наталью Подольскую, Олега и Марину Газмановых, Павла Волю и Ляйсан Утяшеву.

Кто следующий? Чья семья будет унижена и растоптана организаторами телешоу, которым хочется думать, что грубейшие вмешательства в частную жизнь с позиции «третейского суда» останутся для них безнаказанными? — задалась вопросами певица.

По её словам, продюсеры спецпроектов государственных и коммерческих каналов разрабатывают, финансируют, режиссируют и внедряют подставных людей в эти «низкопробные, аморальные спектакли, а ради рейтингов просмотра своих жёлтых передач они готовы причинить массу проблем, поссорить, посеять недоверие и вражду».

Ранее стало известно, что певица Наташа Королёва захотела подать в суд на ведущего Андрея Малахова после передачи, посвящённой измене её супруга Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан. Зрители ток-шоу «Прямой эфир» обвинили Малахова в предательстве за то, что он выпустил программу с участием женщины, которая называет себя любовницей Сергея Глушко.

Программа вышла в эфир 7 октября. В ней приняла участие предполагаемая возлюбленная Глушко, актриса Анастасия Шульженко. Участники обсудили отношения между ней и Тарзаном, а также ситуацию между супругами.

Скандал разразился после того, как Королёва вернулась из отпуска. Она рассказала, что после возвращения не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его коварно соблазнили.

Одна из виновниц скандала Анастасия Шульженко, воспользовавшись вниманием к своей персоне, начала ходить по различным ток-шоу. Оказалось, что это ей не в новинку: ранее она зарабатывала на жизнь тем, что снималась в разных программах, где играла героинь выдуманных историй. В какой-то момент девушка даже заявила, что беременна от Глушко, однако результат теста это не подтвердил.

Сама Королёва не считает изменой связь супруга. По словам артистки, её муж — «большой ребёнок», который легко поддаётся эмоциям, писал NEWS.ru.