https://static.news.ru/photo/91b649c2-c447-11e9-9d2f-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва и Тарзан Фото: koroleva__star/instagram

Стриптизёр Сергей Глушко, более известный как Тарзан, трогательно поздравил свою супругу Наташу Королёву с годовщиной свадьбы.

Звёздная пара отмечает топазовую свадьбу. Они вместе уже 16 лет.

Спасибо за 16 лет счастья, — написал Глушко в своём Instagram, сопроводив пост трогательным видео.

Певица тоже опубликовала поздравление, в котором призналась в любви к мужу.

Что бы там не говорили, что бы там не сочиняли и не придумывали, мы с тобой, мой сладусик, кайфуем, сексуем, шалим и зажигаем, а самое главное — любим друг друга с каждым годом всё сильнее, — призналась Королёва.

Ранее Королёва заявила о своей готовности стать бабушкой. 17-летний сын звезды, который недавно объявил о своём романе с 23-летней бывшей участницей телепроекта «Дом-2» Марией Слугиной, по всей видимости, серьёзно влюбился и не исключает, что в скором времени он и его избранница могут подарить родителям внука или внучку, писал News.ru.