Наталья Подольская опубликовала атмосферное фото в семейном кругу

https://static.news.ru/photo/7dfe2bf0-9ad0-11eb-8157-96000091f725_660.jpg Фото: nataliapodolskaya/instagram.com

Российская певица Наталья Подольская опубликовала в соцсети необычную фотографию со своей семьёй. На снимке она запечатлена со своим супругом, музыкантом Владимиром Пресняковым, и двумя сыновьями.

Атмосферность снимку придаёт струящийся сверху свет, окутывающий стоящих рядом друг с другом людей в светлых одеждах. При этом Подольская подняла глаза вверх, держа на руках младшего сына, завёрнутого в кружевной конверт.

Моя семья, — подписала артистка фото в Instagram.

Поклонники восхитились снимком, кто-то заметил, что от фото веет духом православия. «Прекрасная семья!», «Чудесная», «Какая-то необыкновенная фотография», написали фолловеры. Правда один из них подметил, что не все в звёздной семье такие возвышенные, как Наталья. Пользователь указал на то, что образ Преснякова выбился из общей атмосферы одухотворенности и, судя по его взгляду, в момент съёмки он думал о чём-то земном.

Наталья с детишками о воздушном, Владимир о насущном, — написал комментатор.

Накануне Владимир Пресняков — младший рассказал, как благодаря жене он чудом смог выжить, когда несколько месяцев назад слёг с коронавирусом. Болезнь протекала в тяжёлой форме, и певца даже стали посещать нехорошие мысли, писал NEWS.ru.