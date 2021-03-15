«Любимый фрукт отняли»: муж Нетребко пожалел об уходе Банана из шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/fe8ad906-8592-11eb-be2d-96000091f725_660.jpg Юрий Стоянов Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Судьи проекта «Маска» 14 марта разоблачили ещё одного участника. Им стал участник, который прятался за костюмом банана. Им оказался актёр Юрий Стоянов. Вокалист Юсиф Эйвазов тут же отреагировал на уход актёра, которому симпатизировал, а также заявил, что является большим поклонником шоу.

Об уходе Стоянова написал ведущий программы Вячеслав Макаров в Instagram. Он посетовал на то, что ему только-только удалось выучить движения Банана и синхронно делать фирменное движение участника «Маски», как его рассекретили. Эйвазов, который является супругом оперной дивы Анны Нетребко, оказался поклонником проекта и прокомментировал решение судей.

Банан, мы будем по тебе скучать! Даже через маску пробивалась его добрая энергетика и харизма, — написал в комментариях Эйвазов.

Сам Стоянов ранее рассказал, как проходило шоу. По словам актёра, он ни разу не пожалел, что принял участие в проекте, так как просто не снимается там, где ему не нравится. Своё участие в шоу мэтр расценил не иначе, как «хулиганство и баловство». А согласился на него потому, что там можно действительно проверить себя. В проекте не работает знаменитое имя — оно скрыто под маской. При этом зрители восхитились достойным уходом из шоу Стоянова. Артист покорил своим позитивом, талантом, теплотой не только Эйвазова, но и публику, писал NEWS.ru.