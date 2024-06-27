Муж Алсу сделал ей роскошный подарок ко дню рождения на 2,5 млрд рублей Муж Алсу Абрамов предложил переписать на нее и детей активы на 2,5 млрд рублей

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Алсу

Муж певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов предложил мирное урегулирование семейного кризиса и сделал роскошный подарок жене в честь дня рождения, сообщила телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале. Предприниматель предложил переписать на исполнительницу и их общих детей активы на общую сумму в 2,5 млрд рублей. В частности, он готов отдать певице виллу на Кипре стоимостью 450 млн рублей, переписать на детей шикарный пентхаус стоимостью 771 млн рублей, а также уже передал артистке семейную коллекцию ювелирных изделий на 500 млн рублей, говорится в сообщении.

Предлагаю не доводить дело до суда и совместно попытаться

урегулировать сложившуюся ситуацию, направив все усилия на сохранение нашей семьи... Вне зависимости от позиции Алсу по вопросу о возможности сохранения нашей семьи, общая стоимость активов и имущества, предлагаемых к передаче Алсу Абрамовой, составляет ориентировочно 2,5 миллиарда рублей, — цитирует Собчак Абрамова.

По данным источника, Абрамов настроен против громких судов и семейных разбирательств, поэтому предложил пойти на мировое соглашение. Помимо перечисленных подарков он также обязался оплачивать все нужны семьи, финансировать обучение наследников и содержать штат прислуги в доме в количестве 10 человек. Кроме этого Абрамов пообещал выплатить Алсу 250 млн рублей в соответствии с согласованным графиком платежей, говорится в сообщении. 27 июня Алсу исполнился 41 год.



Ранее Московский суд отложил заседание по бракоразводному процессу певицы Алсу и ее супруга Яна Абрамова. Предположительно, певица и бизнесмен надеются сохранить семью. Исполнительница подала заявление на развод в 418-й мировой участок. Некоторые тг-каналы предположили, что Абрамов ушел от супруги к модели Анастасии Решетовой. Сообщается, что дополнительное время на перемирие с женой попросил представитель Яна Абрамова. Следующее заседание назначено на 27 августа,







