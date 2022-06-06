«Может, псевдоним возьмёшь?»: Губерниев представил публике сына-студента Губерниев появился на публике с мечтающим о ТВ сыном-студентом

Фото: АГН «Москва»

Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев изрядно удивил поклонников, представив единственного и уже выросшего сына Михаила. Они вместе появились в студии «Звёзды сошлись» на НТВ.

Темой передачи стала будущая профессия детей знаменитостей. Сын Губерниева хочет работать на телевидении, хотя учится на 2-м курсе Высшей школы экономики. По словам отпрыска спортивного комментатора, камера — это его стихия. Губерниев-старший сказал, что не собирается его от этого отговаривать, хотя признался, что раньше сильно критиковал сына за тягу к камере.

Но теперь понял, пусть он сам занимается выбором своего будущего, но с учётом специфики его вуза образование поможет ему развиваться, — сказал журналист.

С сыном Дмитрий Губерниев общается на равных и даже подтрунивает над молодым поколением.

Миш, с такой фамилией нужно точно заниматься по-серьёзному телевидением. Может, псевдоним возьмешь? Мамину фамилию? Михаил Богославский, — в шутку предложил спортивный комментатор, имея в виду собственную высокую планку.

Дмитрий Губерниев был женат один раз на чемпионке мира по лёгкой атлетике, бегунье Ольге Богославской. Однако пара рассталась. Несмотря на это, тележурналист очень тепло отзывается о бывшей супруге и утверждает, что сын похож на неё.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) дисквалифицировать тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова на два года. По его словам, он причастен к этому решению.