Моргенштерн нарушил запрет властей, выступив в сочинском ресторане

Российский рэпер Моргенштерн выступил с концертом в одном из ресторанов Сочи, несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий в условиях пандемии коронавируса.
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Зрители танцевали у сцены и бассейна. При этом все они были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
В Краснодарском крае неуклонно продолжает расти число заболевших коронавирусом. Кроме того, в регионе действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий.
Ранее NEWS.ru писал о том, что клип Cadillac на совместную песню рэперов Моргенштерна и Элджея собрал полмиллиона просмотров за первые десять минут после публикации. Видео во время премьеры в прямом эфире одновременно смотрели 200 тысяч человек.
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