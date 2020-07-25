Моргенштерн нарушил запрет властей, выступив в сочинском ресторане

https://static.news.ru/photo/02502c80-cf40-11ea-99c3-fa163e074e61_660.jpg Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagram.com

Российский рэпер Моргенштерн выступил с концертом в одном из ресторанов Сочи, несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий в условиях пандемии коронавируса.

По данным газеты «Комсомольская правда», мероприятие прошло 25 июля. В заведении собрались более ста человек. Моргенштерн со сцены заявил, что «эта вечеринка, конечно, не формат», но он «так соскучился».

Зрители танцевали у сцены и бассейна. При этом все они были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

В Краснодарском крае неуклонно продолжает расти число заболевших коронавирусом. Кроме того, в регионе действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий.

Ранее NEWS.ru писал о том, что клип Cadillac на совместную песню рэперов Моргенштерна и Элджея собрал полмиллиона просмотров за первые десять минут после публикации. Видео во время премьеры в прямом эфире одновременно смотрели 200 тысяч человек.