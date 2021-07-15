Молодая жена Петросяна растрогала фанатов снимком в обнимку с мужем

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Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова растрогала поклонников, опубликовав фото, на котором её обнимает муж. Супруга юмориста нежно улыбается от этих объятий и видно, что она счастлива.

В кадр попала только сама Брухунова, от Петросяна видна только рука, которая лежит на плече у молодой жены. Брухунова позирует в бежевом платье в горошек, на носу — круглые очки.

Пусть так будет всегда, — подписала снимок счастливая жена артиста.

Трогательный снимок не остался без внимания поклонников жены артиста. «Очень нежное, гармоничное фото», «Всё правильно, Татьяна, всё правильно. Так и должно быть! Счастья вам!», поддержали супругу Петросяна подписчики.

Ранее молодая избранница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала поклонникам редкое фото подросшего сына. На снимке мальчик стоит спиной, но даже так видно, насколько он подрос.