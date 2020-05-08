Молодая жена Петросяна рассказала о своих родителях

https://static.news.ru/photo/e93eaf36-90e3-11ea-be90-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что её родители прожили вместе 34 года. И при этом отец избранницы юмориста не имел привычки носить обручальное кольцо.

О своих родителях Брухунова заговорила в ответ на вопрос пользователя, почему она не носит обручальное кольцо. Новая супруга Петросяна ответила, что сегодня кольцо не гарантирует «крепкие семейные отношения», и привела в пример родителей, пишет Teleprogramma.pro.

Мой папа тоже не носил обручальное кольцо, потому что занимался физическим трудом. И это не помешало им прожить с мамой 34 года в браке, до дня его смерти, — пафосно сообщила Брухунова.

Не носит кольцо и сам Петросян. Он, к слову, всё время на карантине проводит дома, так как входит в группу риска. Брухунова сообщила, что старается баловать мужа «вкусными блюдами», так как «обожает готовить». Сама она на карантине позволяет себе небольшие прогулки, так как ей невмоготу сидеть дома.

Ранее NEWS.ru сообщал, что супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова нарушила режим самоизоляции. Спустя месяц домашнего заточения она вышла на свежий воздух. Свой яркий образ спутница сатирика дополнила пакетом на голове.