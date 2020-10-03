Молодая жена Петросяна объяснила выбор необычного имени для сына

https://static.news.ru/photo/9f2da92c-0647-11eb-af50-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Супруга 75-летнего шоумена Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова объяснила, что назвала своего сына Ваганом в честь его дедушки.

В переводе на русский язык с армянского Ваган переводится как «Щит» (под защитой). Сегодня я вижу, что мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика. Настоящий мужчина, без капризов, — написала молодая мама в Instagram.

Она рассказала, что её малыш уже демонстрирует упёртый и настойчивый характер, однако с ним можно договориться. Кроме того, его улыбка всех просто обезоруживает.

Я мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку, в честь которого его и назвали, — добавила Брухунова.

Как писал NEWS.ru, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова в течение шести месяцев скрывали сына, потому что он им тяжело достался, заявила вдова актёра Николая Караченцова заслуженная артистка РФ Людмила Поргина. Сатирик Леонид Натапов предположил, что супруги скрывали сына у матери Брухуновой, которая живёт в Туле. Таким способом им удалось уберечь малыша от глаз недоброжелателей.

Сын Петросяна и Брухуновой появился на свет в 2020 году. Роды прошли 13 марта в одном из медицинских центров Дубая. Матерью Вагана стала супруга шоумена. Однако некоторое время ходили упорные слухи, что ребёнка рожала суррогатная мать. Причиной стало то, что новая жена звезды скрывала беременность из-за травли, которую устроили в соцсетях поклонники Елены Степаненко, с которой Петросян со скандалом развёлся в 2019 году.