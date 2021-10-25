Модельер Вячеслав Зайцев госпитализирован в Москве

83-летний модельер Вячеслав Зайцев был госпитализирован в одну из московских клиник. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия, передаёт Telegram-канал Star News. Накануне в Москве был отменён показ модного дома Slava Zaitsev в рамках Mercedes Benz Fashion Week. Он должен был стать первым после перезапуска.

По данным Telegram-канала, Вячеслав Зайцев доставлен в клинику для лечения и комплексного обследования. Однако ни модельер, ни его официальные представители никак не подтвердили заявление о госпитализации.

Ранее сообщалось, что у 83-летнего кутюрье диагностирована болезнь Паркинсона. В результате заболевания модельер практически лишился возможности передвигаться самостоятельно.

20 октября стало известно о госпитализации ведущего Первого канала Сергея Бабаева. Ему диагностировали коронавирус. Состояние телеведущего врачи оценили как среднетяжёлое, у него отмечается 25–50% поражения лёгких и признаки цитокинового шторма.