Ведущего Первого канала госпитализировали в тяжёлом состоянии

Ведущий «Доброго утра» на Первом канале Сергей Бабаев заболел коронавирусом, его состояние оценивается как среднетяжёлое. Звезде поставили диагноз «пневмония», которая обычно сопровождает заболевание COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что несколько дней назад 45-летний телеведущий заметил первые симптомы — одышку, кашель и повышенную температуру. Врачи диагностировали пневмонию в стадии КТ2 — поражение лёгких около 25–50%.

Также у него были признаки цитокинового шторма (воспалительная реакция иммунитета организма на вирус). Состояние телеведущего медики на данный момент оценивают как среднетяжёлое.

Ранее сообщалось, что нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 в России может пойти на спад к январю, как это было во вторую волну, осенью — зимой 2020 года. По мнению специалистов, благоприятную роль может сыграть рост вакцинированных и переболевших, хотя в целом их уровень сравнительно невысок.

Вирусолог Анатолий Альтштейн до этого в интервью NEWS.ru рассказал, что пандемия коронавируса в России скоро сойдёт на нет. Он отметил, что ничего плохого ждать не стоит. По его словам, показатели заболеваемости довольно высокие. Это объясняется высокой распространённостью штамма «дельта».

Специалист подчеркнул, что несмотря на то что заболеваемость в России более высокая, чем в мире, предпосылок к тому, чтоб «всё закрылось», на данный момент нет.