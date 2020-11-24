Младший сын Малинина закрутил роман с балериной

https://static.news.ru/photo/13abb69a-2e52-11eb-b4e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: frol.malinin.official/Instagram.com

Фрол Малинин, которому недавно исполнилось 20 лет, показал фото своей девушки в Instagram. На кадре сын музыканта Александра Малинина обнимает и целует изящную брюнетку.

Люблю тебя, — подписал пост наследник российского артиста.

Избранницу Фрола зовут Анастасия Ужанская. О 19-летней возлюбленной сына Малинина известно, что она из Санкт-Петербурга и окончила Академию балета имени Вагановой. После окончания учёбы балерина уехала в Германию и сейчас танцует в одном из театров Баварии.

Фрол — младший сын Малинина. У музыканта есть старший сын Никита, который появился в браке с Инной Курочкиной. Он известен своим участием в проекте «Фабрика звёзд». Помимо старшего брата у Фрола есть родная сестра Устинья, с которой они родились в один день. Александр Малинин обожает их мать Эмму и постоянно говорит, что дети и любимая жена — самое важное, что есть в его жизни.

Как писал NEWS.ru, в конце октября 58-летняя бизнесвумен и супруга Александра Малинина Эмма отправилась на прогулку по Лондону со своим любимым питомцем. При этом супруга звезды учла все тенденции современной моды.