58-летняя Эмма Малинина прогулялась по Лондону в новом молодёжном аутфите

Бизнесвумен и супруга известного певца Александра Малинина Эмма выложила в своём Instagram фото нового молодёжного образа.
Так, 58-летняя Малинина отправилась на прогулку по Лондону со своим любимым питомцем. При этом супруга звезды учла все тенденции современной моды.
В частности, Малинина позировала в имиджевых очках и джинсах-бойфрендах, которые очень популярны в осеннем сезоне 2020 года. Свой модный аутфит знаменитость дополнила косухой, бордовыми палантином и сумкой.
Ранее NEWS.ru писал, что актриса Елизавета Арзамасова выложила в своём Instagram откровенное чёрно-белое фото. Так, звезда сериала «Папины дочки» продемонстрировала поклонникам всю красоту своего молодого тела.