58-летняя Эмма Малинина прогулялась по Лондону в новом молодёжном аутфите

https://static.news.ru/photo/ed629166-16f5-11eb-afc6-fa163e074e61_660.jpg Эмма Малинина Фото: instagram.com/doktoremmamalinina

Бизнесвумен и супруга известного певца Александра Малинина Эмма выложила в своём Instagram фото нового молодёжного образа.

Так, 58-летняя Малинина отправилась на прогулку по Лондону со своим любимым питомцем. При этом супруга звезды учла все тенденции современной моды.

В частности, Малинина позировала в имиджевых очках и джинсах-бойфрендах, которые очень популярны в осеннем сезоне 2020 года. Свой модный аутфит знаменитость дополнила косухой, бордовыми палантином и сумкой.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Елизавета Арзамасова выложила в своём Instagram откровенное чёрно-белое фото. Так, звезда сериала «Папины дочки» продемонстрировала поклонникам всю красоту своего молодого тела.