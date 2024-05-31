Mia Boyka и Юрий Киселев ответили на вопрос об их романе Mia Boyka и Юрий Киселев заявили, что находятся в «прекрасных отношениях»

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Mia Boyka и Юрий Киселев

Певица Mia Boyka ответила на вопрос о романе с коллегой Юрием Киселевым на презентации его нового альбома, передает корреспондент NEWS.ru. Слухи об их отношениях появились после того, как они сняли клип на свой дуэт «Не перестану верить в любовь». Певица заявила, что люди видят их так, как хотят, поэтому никому ничего объяснять не нужно.

Сейчас ходят слухи и о том, кто мой продюсер, и о том, кто мой парень. И когда людям говоришь, что да нет же, нет у меня продюсера, они все равно считают, что он есть. Я подумала: кого хотите видеть моим парнем, того и видьте. Называйте этого человека моим парнем потому, что ваше мнение не изменится, у всех оно свое, — пояснила Mia Boyka.

Юрий Киселев заявил, что состоит с Mia Boyka «в прекрасных отношениях». Он подчеркнул, что слухи не комментирует и обсуждать предполагаемый роман отказался.

Ранее Mia Boyka на презентации нового альбома исполнителя Юрия Киселева призналась, что сама только учится тому, как продолжать верить в любовь после расставания. Она подчеркнула, что композиция «Не перестану верить в любовь», записанная вместе с Киселевым, стала для нее своего рода медитацией.

Певица Севиль Велиева рассказала о своем Alter ego. Им является Енот из шоу «Маска», в котором она победила. Севиль также отметила, что жизнь и творчество являются взаимодополняющими понятиями. Если, конечно, правильно использовать этот инструмент, уточнила Велиева.