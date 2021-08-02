Менеджер МакSим сообщила об улучшениях в состоянии певицы

Пиар-менеджер российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) Яна Богушевская вновь сообщила об улучшениях в состоянии её здоровья, передаёт ТАСС. Изо дня в день представители артистки говорят, что ей лучше, но из комы певица до сих пор не выходит.

Значительных изменений нет. [Она] в стабильно тяжёлом пока состоянии, хотя есть улучшения, — сказала Богушевская.

Уже больше месяца, с 19 июня, 38-летняя певица Марина Абросимова находится в состоянии искусственной комы. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией (показатель насыщения крови кислородом)».

Ранее Богушевская в комментарии для NEWS.ru заявила, что артистку иногда «выводят из медикаментозного сна, периодически она спит». Представитель исполнительницы отметила, что подобный режим — «нормальная практика».

В то же время в Сети есть мнение, что помощники звезды могут врать. Российский шоумен и телеведущий Алексей Остудин ранее вспомнил, что подобная ситуация была с актрисой Анастасией Заворотнюк. Он отметил, что из-за «информационного хаоса» поклонники не знают, кому верить, и призвал представителей «больного артиста» предоставлять «правдивые и выверенные» данные о звезде, которые и защитят личную жизнь исполнителя, и не позволят публике «питаться слухами».