Мать Децла рассказала о воровстве на могиле сына

Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая заявила, что работники кладбища не могли украсть стул с могилы её сына, так как они знают о наличии видеокамер. Её же огорчила не сама кража, а отношение людей, рассказала она телеканалу «360».

Мы, конечно, не будем писать заявление. Всего лишь стул... Просто само отношение. Если что-то серьёзное, то будем писать, — в будущем, я имею в виду, — сообщила Толмацкая.

Она добавила, что поклонники сына каждый день бывают на могиле, убираются. Складной стул она оставила как раз для них, чтобы люди могли посидеть рядом с захоронением. Женщина считает, что вор не выбирал могилу специально, просто взял то, что увидел.

Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, умер 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Ему стало плохо после концерта в Ижевске, причиной смерти назвали сердечную недостаточность.

Ранее Ирина Толмацкая рассказала о сложных отношениях с внуком. Она утверждает, что связь с ним наладилась, как только встал вопрос с оформлением наследства.