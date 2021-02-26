Марк Рудинштейн заявил о причастности Цивина к криминальному миру

https://static.news.ru/photo/217beca6-78c4-11eb-a422-96000091f725_660.jpg Марк Рудинштейн Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Продюсер Марк Рудинштейн убеждён, что Михаил Цивин, подозреваемый в мошенничестве с наследством Баталова, был тесно связан с криминальным миром. А после втянул в этот круг и свою супругу Наталию Дрожжину.

Цивин уже давно влез в преступный мир, связанный с бриллиантами. И подтолкнул Дрожжину в артистический круг для того, чтобы она стала чуть ли не президентом Гильдии киноактёров, — заявил Рудинштейн в интервью Teleprogramma.pro.

Своё заявление известный продюсер основывает на недавно появившихся сведениях о связи Дрожжиной с «бриллиантовым королём» и любовником дочки Брежнева Борисом Буряцэ. Племянник «короля» рассказал, что актриса и циркач вместе проворачивали дела с кражей драгоценностей, а потом им понадобился опытный юрист. Таким якобы оказался Михаил Цивин, которого хорошенькая актриса втянула в свои дела.

Но Рудинштейн уверен, что всё было наоборот.

Михаил Цивин всем заправлял, а его жена влезала в актёрскую среду, очень много узнавала о финансовых делах артистов. Дрожжина приобщила его к театральному миру, а Цивин её — к криминальному, — уточняет продюсер версию о супругах, прогремевших на всю Россию в качестве мошенников.

Также выяснилось, что ещё в начале 80-х у Дрожжиной откуда-то взялись две элитные квартиры в центре Москвы. Там жил Буряцэ, а также многие звёзды кино и эстрады того времени. К примеру, Спартак Мишулин, на тесной дружбе с которым настаивала Дрожжина в своих воспоминаниях.

Рудинштейн в эту дружбу не верит, как и в то, что самый лучший исполнитель роли Карлсона в стране помог ей купить эти квартиры.

Я думаю, что это выдумка. Насколько я знаю, до скандала с участием Тимура Еремеева Дрожжина не была знакома с Мишулиными. Эта пара обычно появляется на волне каких-то инцидентов, — пояснил продюсер.

Еремеев называл себя внебрачным сыном Мишулина, Рудинштейн тогда встал на сторону молодого человека. Цивин и Дрожжина приняли сторону официальных наследников актёра, но сделали они это лишь для того, уверен продюсер, чтобы втереться в доверие к семье Спартака Мишулина и поближе подобраться к его жене.

Марк Рудинштейн абсолютно убеждён, что обществу известны далеко ещё не все тайны, связанные с Цивиным и Дрожжиной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталия Дрожжина и Михаил Цивин, оказавшиеся в центре скандала с наследством Алексея Баталова, в прошлом хотели стать успешными и прославиться. Последнее им удалось, правда, не в той сфере, в которой они ожидали.