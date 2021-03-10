Manizha рассказала Урганту, как придумала песню для Евровидения

https://static.news.ru/photo/e3174660-822b-11eb-b81e-96000091f725_660.jpg Manizha Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Певица Manizha, которая будет представлять Россию на Евровидении, отметилась на шоу «Вечерний Ургант». Исполнительница рассказала, как написала песню для конкурса.

По её словам, «Русская женщина» была придумана за сутки. Однако, чуть позже призналась артистка, каркас композиции с битами был создан год назад на её гастролях в Тель-Авиве 8 марта.

Я там познакомилась с классными музыкантами, с которыми мы сделали набросок. И я оставила его! — рассказала Manizha Ивану Урганту в эфире передачи на Первом канале.

Как уверяет артистка, она до последнего не верила, что песня пройдёт конкурсный отбор — композиция была написана «наспех». Ведь вспомнила она о музыкальном наброске перед самым отбором и просто «реанимировала» его.

Даже когда я стояла на сцене и смотрела, как эти циферки поднимаются, я думала: «Что?!» — поделилась ощущениями от своего успеха исполнительница.

Отборочный тур для Евровидения проходил в прямом эфире Первого канала. С Manizha соревновались Антон Беляев с группой Therr Maitz и дуэт #2Маши.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скандал разгорается в Сети между россиянами и иностранцами после публикации песни Manizha. Композиция в исполнении уроженки Таджикистана заняла первое место в трендах видеохостинга.