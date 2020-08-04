Мама Юлии Началовой со слезами избавиляется от нарядов певицы

https://static.news.ru/photo/4ad3b5a8-d675-11ea-b5fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Мама умершей певицы Юлии Началовой отдала часть её концертных нарядов историку моды Александру Васильеву. Таисия Николаевна расставалась с тремя платьями и двумя парами обуви со слезами на глазах.Вещи она передала через помощника коллекционера.

Она хочет сохранить память о дочери, поэтому вещи попали ко мне как к крупнейшему в России частному собирателю исторических костюмов. Я разговаривал с мамой Юлии по телефону. Помощник рассказал, что мама Юлии была в слезах. Она очень трогательно прощалась с этими платьями, — приводит слова Васильева Собеседник.Ru.

За наряды семья Началовой не попросила ни копейки. При этом известно, что костюмы певицы уникальны, они выполнены по индивидуальным лекалам, расшиты камнями и стразами. Васильев уверяет, что роскошные наряды звезды будут пользоваться особым спросом.

Юлия Началова — не забытая певица. Ранняя смерть красивой молодой женщины никого не может оставить равнодушным. Трагедия всегда прибавляет интерес к истории любого человека, - отметил он.

Известной исполнительницы не стало 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет. Причиной смерти стала остановка сердца, которую спровоцировал сильнейший воспалительный процесс.

Ранее NEWS.ru писал, что жена футболиста Евгения Алдонина Ольга показала, как семья проводит карантин. Судя по всему, они отдыхают вместе с Верой — дочкой спортсмена от брака с Юлией Началовой. На выложенном в Instagram сторис виден момент, как Вера вместе с единокровным братом Артёмом готовит салат. В кадре она выглядит вполне счастливой.