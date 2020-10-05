Малышева напугала поклонников болезненным видом на юбилее Бабкиной

https://static.news.ru/photo/49ce1288-0763-11eb-82a5-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Теледоктор Елена Малышева вызвала тревогу у зрителей своим болезненным видом на юбилейном концерте Надежды Бабкиной. Певица перенесла торжество с марта на октябрь из-за пандемии корнавируса, Малышева стала гостьей на празднике.

Теледоктор поделилась восхищением от силы духа Бабкиной, которая сумела победить коронавирус. Малышева в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ отметила, что народная артистка «в реальности» чуть не погибла.

Я понимаю, что была помощь всех лучших врачей и всё такое прочее, но она выжила на том, что казачка Надя, больше ни на чём, — поделилась впечатлениями телеведущая.

Однако, увидевшие по телевизору врача зрители больше заинтересовались не её мнением по поводу выздоровевшей Бабкиной, а измождённым видом самой Малышевой. Многие отметили синеватый оттенок лица теледоктора и остекленевший взгляд. Некоторые вместо слова «коронавирус» услышали «коровий вирус» — именно так название болезни прозвучало из уст доктора.

«Малышева что-то плохо выглядит», «Залечила себя», отметили в комментариях в соцсетях пользователи. Для себя поклонники решили, что Малышева, видимо, никак не оправится от болезни, которую перенесла в апреле, тогда её мучил кашель, но тест на коронавирус ничего не показал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий, главврач московской больницы № 71 имени Жадкевича Александр Мясников призвал прекратить негативные высказывания в адрес теледоктора Елены Малышевой и отметил, что дом и вид на жительство в США являются её личным делом. Об этом медик написал в своём Telegram-канале.